Встреча европейских лидеров на фоне войны в Украине

Euronews

Война России в Украине и межэтнические конфликты - в центре внимания второго заседания Европейского политического сообщества в Молдавии. Сюда съехались лидеры почти 50 стран.

Война России в Украине стоит на повестке дня второго заседания Европейского политического сообщества в Молдове. Среди почти 50 лидеров, приехавших на саммит - украинский президент Владимир Зеленский. Поприветствовав президента принимающей страны Майю Санду, Зеленский поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО:

"Я думаю, что наше будущее в ЕС - очень важно, и Украина готова войти в НАТО. Мы ждём, когда НАТО будет готова принять в свой состав Украину, и я думаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для всех наших соседей, в том числе для Молдавии, из-за российской агрессии в Украине, а также потенциальной агресии против другий регионов Европы".

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель осудил ночные нападения России на Украину и отметил отсутствие президента Владимира Путина.

"России здесь нет не потому, что мы не хотим приглашать Россию, а потому, что путинская Россия исключила себя из этого сообщества, начав это нападение, эту неоправданную войну против Украины".

Концепция Европейского политического сообщества была впервые выдвинута президентом Франции Макроном. Это форум для обсуждения общих стратегических вопросов. Но, как поясняетиз Молдавии наш корреспондент Эфи Куцокоста, на этом втором съезде серьезных прорывов не предвидится:

_"Выбор проведения второго саммита Европейского политического сообщества в Молдавии многими рассматривается как сильный сигнал Кремлю о том, что любая угроза суверенитету страны не останется без ответа. Но, помимо важного симовлического значения, сегодня не ожидается никаких громких заявлений, а пройдут скорее двусторонние переговоры между участниками, тем более что нарастает межэтническая напряженность между Сербией и Косовым, лидеры которых также принимают участие в саммите".

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