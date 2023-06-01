Свадьба в Иордании: союз любви и геополитики

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Наследный принц Хуссейн женится на дочери влиятельного саудовского бизнесмена, что обещает укрепление королевской власти и процветание Иордании

Любовь и геополитика соединились воедино в Иордании. Наследный принц Хусейн, старший сын короля Абдаллы II, женится на 29-летней Раджве Аль-Саиф, дочери богатого бизнесмена, близкого к саудовской королевской семье.

На свадьбу, которая будет длиться три дня, съехались члены королевских семей мира, а также политические лидеры и влиятельные представители бизнеса.

Среди гостей - первая леди США Джилл Байден, король и королева Нидерландов, почетный король Испании Хуан Карлос I, который вновь появился вместе с королевой Софией и принц Уэльский Уильям с женой Кейт. Для них, как и для иорданского народа, этот брак символизирует преемственность власти в Хашимитском королевстве, которое ценит свою стабильность.

На улицы Аммана вышли толпы людей, чтобы поприветствовать королевский кортеж.

Союз 28-летнего наследного принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф, архитектора, укрепляет порядок престолонаследия в королевской семье, освежает ее имидж после дворцовой вражды и даже может помочь бедной на ресурсы Иордании наладить стратегическую связь со своим богатым соседом, Саудовской Аравией, как пишут СМИ.