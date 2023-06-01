Какие угрозы несёт водный дисбаланс в Европе?

Европа страдает от засухи и наводнений — две стороны одной медали, которые Еврокомиссия рассматривает как непосредственные последствия изменения климата

Засуха сильно ударила по сельскому хозяйству в Южной Европе, в особенности Испании.

С другой стороны регион страдает и из-за сильных наводнений, подобных тем, с которыми столкнулась в мае Италия.

Две стороны одной медали, которые Еврокомиссия рассматривает как непосредственный результат изменения климата.

Засуха становится явной угрозой, способной вызвать продовольственный кризис с немедленными экономическими последствиями.

Отсутствие регулярных осадков при нынешнем уровне выбросов в Средиземноморье и повышении температуры на 2 градуса Цельсия приведет к тому, что Испания потеряет 7% своего ВВП.

Если же глобальное потепление превысит 3 градуса мировой ВВП потеряет 17%.

На передовой в борьбе с засухой находится сельское хозяйство и его способность к адаптации, переходу от орошаемых к богарным культурам и эффективному управлению водными ресурсами.

Хавьер Фатас, Координация организаций фермеров и животноводов:

— Будущее фермеров заключается в том, чтобы адаптироваться к этим изменениям климата, к этим климатическим условиям. Мы должны помнить, что за последние 50-60 лет население Земли увеличилось в три раза, и мы обязаны, так сказать, накормить это население Земли.

По данным организаций фермеров и животноводов, наступление засухи сильнее затрагивает средиземноморскую Европу и особенно Испанию, где 75% ее площади уже находится под угрозой опустынивания.

Хавьер Фатас, Координация организаций фермеров и животноводов:

— Я считаю, что работа, которую мы должны проделать в ближайшие годы, заключается в том, чтобы попытаться быть такими же продуктивными, как сейчас, с водой, которая у нас есть сейчас, или с тем меньшим количеством воды, которое у нас будет в ближайшие годы, за счет эффективности ее использования.(...) Мы должны быть все более рациональными с тем меньшим количеством ресурсов, что у нас есть сейчас.

Водоносные горизонты и природные заповедники, такие как Доньяна в Андалусии, стали важнейшим стратегическим достоянием в деле сохранения природы и борьбы с опустыниванием и засухой.