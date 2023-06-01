Джоковича не накажут, но "подобное не должно повториться"

Международная федерация тенниса и организатор Открытого чемпионата Франции не стали наказывать сербского теннисиста Новака Джоковича за политическое высказывание после первого матча на турнире, однако министр спорта Франции отметила, что подобное "неприемлемо" и "не должно повториться".

Международная федерация тенниса не увидела нарушения в словах сербского теннисиста Новака Джоковича, назвавшего Косово сердцем Сербии.

В федерации заявили, что правила турниров "Большого шлема" не запрещают политических высказываний.

Джокович после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Франции написал на специальной линзе телевизионной камеры: "Косово - это сердце Сербии. Остановите насилие!"

Олимпийский комитет Косова призвал федерацию отреагировать на поступок теннисиста.

"Я знаю, что многие с этим не согласятся. Но это моя позиция. Вот и всё. "Большой шлем" без драмы - это, видимо, не для меня", - сказал Джокович на пресс-конференции, заметив, что поступил бы так снова.

Федерация тенниса Франции, организатор турнира, также не стала наказывать Джоковича, но французский министр спорта Амели Удеа-Кастера назвала поступок теннисиста "неприемлемым" и "воинственным", добавив, что "подобное не должно повториться".