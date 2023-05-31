Twitter вышел из кодекса ЕС по дезинформации. Какие последствия?

Какие последствия могут ждать Twitter после выхода из кодекса ЕС по дезинформации и как в компании намерены бороться с фейками? Разбираемся в Кубе.

С тех пор как Илон Маск приобрел Twitter в прошлом году, он неоднократно обещал сделать ее "самым точным источником информации в Интернете".

Но, по словам еврокомиссара Тьерри Бретона, Twitter вышел из кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией и фейками в Интернете.

Бретон написал в Твиттере, что «обязательства остаются. Ты можешь бежать, но ты не можешь спрятаться».

Десятки других технологических компаний, таких как TikTok, Google и Microsoft, подписали этот необязывающий кодекс несколько лет назад.

Хотя этот кодекс является добровольным, борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством в ЕС с 25 августа, когда платформы социальных сетей должны будут соответствовать Закону о цифровых услугах или ЗЦУ.

ЗЦУ — это набор правил, направленных на защиту интернет-пользователей, и он заставит крупные платформы бороться с распространением дезинформации и быть более осторожными с тем, как они модерируют контент.

При Илоне Маске многие сотрудники, занимающиеся модерацией контента в Twitter, были уволены, что, по мнению критиков, привело к увеличению распространения дезинформации на платформе.

Говорит Элиска Пиркова, старший политический аналитик по Европе в НПО Access Now:

"Это определенно вопрос возможностей на данный момент. Мы знаем, что команда по правам человека в Twitter была расформирована. Мы также знаем, что группы доверия и безопасности были значительно сокращены, а также группы общественной политики, как в Европейском Союзе, так и в других странах. С этой точки зрения, я думаю, что Twitter в настоящее время испытывает трудности с соблюдением всех тех нормативных требований, которые исходят от Европейского Союза, включая свод правил в отношении этой информации".

Министр цифровых технологий Франции Жан Ноэль Барро даже пригрозил запретить Twitter, если платформа откажется соблюдать эти новые правила.

Но для Элиски Пирковой это может создать опасный прецедент.

"Бан такой важной, очень крупной онлайн-платформы был бы очень тревожным, особенно с точки зрения свободы слова и доступа к информации. И я очень надеюсь, что есть и другие регулирующие решения, которые комиссия еще может ввести в действие, прежде чем мы придем к такой крайней мере, как запрет на работу Twitter в Евросоюзе".

Компании, которые не соблюдают Закон о цифровых услугах, могут быть оштрафованы на 6% от их глобального годового дохода.