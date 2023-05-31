Косовские сербы недовольны результатами выборов в органы местной администрации. В результате вспышки насилия в Косове пострадали миротворцы НАТО.

Войска миротворческих сил под руководством НАТО (KFOR) усилили охрану муниципальных зданий в северных районах Косова. Войска оцепили район, где в понедельник в результате столкновений с этническими сербами 30 миротворцев получили ранения.

Причина волнений - муниципальные выборы. Уличные столкновения усилили опасения в нестабильности этого региона Балкан. Для предотвращения дальнейшей эскалации этнической напряжённости НАТО направляет в страну 700 дополнительных военнослужащих.

"Миротворческие силы НАТО предпримут все необходимые действия для поддержания безопасной и спокойной обстановки для всех граждан в Косово. Мы продолжим действовать беспристрастно в соответствии с мандатом ООН," - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем предпринимаются интенсивные усилия на дипломатическом уровне: президент Сербии Александр Вучич призвал послов стран пятёрки посредников (Франции, Германии, Италии, Великобритании и США) обеспечить гарантию безопасности сербов в Косово.

В то же время, премьер-министр Косова Албин Курти в видеообращении настоял на том, что всенародно избранные мэры городов - единственные законные представители муниципальной власти.

В ходе голосования на прошлой неделе были избраны чиновники из среды этнических албанцев, вступающие в должность на этой неделе. Подавляющее большинство сербов бойкотировали муниципальные выборы и попытались преградить путь новым чиновникам. Полиция Косова применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Последовали беспорядки, в ходе которых сербы вступили в столкновения с миротворцами НАТО.