Неудачная апелляция: суд увеличил срок наказания двум югославским офицерам

Бывшие соратники экс-президента Югославии Слободана Милошевича были приговорены к 12 годам тюрьмы, но подали апелляцию на решение суда. В итоге, наказание было увеличено с 12 до 15 лет лишения свободы.

Суд ООН в Гааге увеличил срок наказания двум бывшим офицерам МВД Сербии.

Йовица Станишич и Франко Симатович были приговорены в 2021-м к 12 годам лишения свободы по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Рассмотрение их дела длилось с 2003 года, и поначалу оба они даже были оправданы.

Станишич и Симатович подали апелляцию на решение суда, но в итоге трибунал в Гааге подтвердил решение суда первой инстанции и увеличил срок каждому до 15 лет лишения свободы.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Как отмечается в решении, это последнее апелляционное решение по делам, входившим в юрисдикцию Международного трибунала по бывшей Югославии. Всего за время его работы там прошло более 140 процессов о военных преступлениях.

Одним из обвиняемых был и бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Однако он скончался в 2006 году, не дожив до приговора.