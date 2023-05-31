Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются

Профсоюзы продолжают призывать к акциям протеста против пенсионной реформы во Франции. Законопроект может быть пересмотрен в парламенте.

Французские профсоюзные лидеры призывают к участию 6 июня в очередном масштабном протесте против пенсионной реформы.

Парламент должен обсудить предложение группы депутатов об отмене закона по повышению пенсионного возраста на два года, который уже одобрен властями и вступил в силу.

Забастовки и демонстрации продолжаются уже две недели. Многие французы возмущены тем, что пенсионный возраст был повышен путём форсированного президентского декрета, без надлежащего голосования в парламенте.