В самолете бразильского пастора обнаружено 290 кг канабиса

Бразильская полиция обнаружила 290 кг марихуаны в самолете, которым пользовался бывший политик и пастор местного отделения Церкви четырёхстороннего Евангелия Жозуэ Бенгтсон.

Полиция Бразилии обнаружила 290 кг марихуаны на борту самолета, который принадлежит местной протестантской церкви.

Сообщается, что самолет использовал бывший депутат парламента Жозуэ Бенгтсон, который также возглавляет местную общину так называемой Церкви четырёхстороннего Евангелия.

Полиция арестовала человека, который, как сообщается, пытался скрыться с места событий.