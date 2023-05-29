Вода Гранд-канала в Венеции окрасилась в зеленый цвет

Euronews

В воду Гранд-канала в Венеции попала зеленая флуоресцентная краска. Каким образом — неясно, но основных версий две: протест активистов и художественная акция.

Вода в Гранд-канале — главной водной артерии Венеции — в воскресенье стала ярко-зеленой. По данным властей, её окрасили флуоресцентной краской, но кто именно сделал это неясно.

Чтобы обнаружить происхождение аномалии, органы охраны окружающей среды взяли пробы воды, их результаты пока не опубликованы. Основных версий две: протесты экологов и художественная акция.

Ситуация не представляет опасности ни для житей, ни для гостей города, подчеркивают власти. Полиция проводит расследование.

В 1968 году воду в Гранд-канале уже окрашивали в зеленый цвет. Тогда это была акция аргентинского художника Николаса Урибуру, который во время биеннале хотел привлечь внимание к проблемам экологии.

Неделю назад активисты окрасили черной краской воду в фонтане Треви в Риме, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.