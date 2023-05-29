Во Франции обсуждают проект договора по борьбе с загрязнением пластиком

Euronews

Президент Франции Макрон назвал загрязнение планеты пластиком "бомбой замедленного действия". Эксперты предупреждают: если не принять мер, к 2050 году в морях будет больше пластика, чем рыб.

Представители 175 стран собрались в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Здесь проходит заседание Второго межправительственного комитета по разработке международного юридически обязывающего соглашения по борьбе с загрязнением пластиком.

Цель договора - полное прекращение использования одноразовых изделий из пластика к 2040 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к участникам встречи, предупредил, что глобальное загрязнение пластиком является "бомбой замедленного действия".

Он призвал положить конец системе, при которой более богатые страны экспортируют пластиковые отходы в более бедные.

Эммануэль Макрон, президент Франции: _"Чтобы покончить с загрязнением пластиком, необходимо следовать здравому смыслу. С помощью сортировки, переработки и повторного использования пластика мы можем развивать экономическую деятельность, которая даст рабочие места и благосостояние. _

Во всех этих вопросах мы взаимозависимы. Вот почему нам нужен международный договор, который имеет обязательную юридическую силу. Мы должны составить этот договор вместе. Это должно позволить нам добиться прогресса в решении ряда фундаментальных задач".

"Каждую минуту в океан сбрасывается целый грузовик пластиковых отходов. Пришло время действовать и защитить нашу планету, пока не стало слишком поздно", - предупреждают эксперты ЮНЕСКО.

По данным ученых, за последние двадцать лет производство пластмасс увеличилось вдвое и достигло 460 миллионов тонн. Две трети производимой из пластика продукции выбрасывается после использования и превращается в отходы. Перерабатывается лишь 10%.

Платик добрался до Эвереста и плавает в океане. Эксперты Всемирного фонда дикой природы предупреждают: при нынешних темпах загрязнения мирового океана, к 2050 году в морях будет больше пластика, чем рыб.