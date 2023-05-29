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мир

Италия: трагедия на озере Маджоре

Озеро Маджоре
Озеро Маджоре   -  Авторское право  AP/AP
 Euronews

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения туристического катера на озере Маджоре. Инцидент мог произойти из-за плохих погодных условий

Итальянские водолазы всю минувшую ночь проводили поисковую операцию на озере Маджоре, где в воскресенье вечером разыгралась трагедия. 

На озере перевернулся катер с иностранными туристами. Утонули четыре человека. Их тела обнаружены. Двадцать человек cпаслись: одни сами добрались до берега, других подобрали находившиеся на озере лодки. Пятеро пассажиров получили травмы. 

Местные СМИ сообщают, что инцидент мог произойти из-за плохих погодных условий: грозы и шквального ветра, которые обрушились на северную Ломбардию.

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