Белград выступает с обвинениями в адрес KFOR

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В Белграде критикуют позицию международного контингента KFOR

Новые беспорядки на севере частично признанного Косова: жители населённых сербами муниципалитетов протестуют против этнических албанцев, ставших региональными руководителями. Сербы блокируют муниципальные здания, не пуская туда новоизбранных руководителей, косовская полиция применяет силовые средства, чтобы разогнать протестующих.

Представители международных сил KFOR заявляют, что увеличивают своё присутствие на местах для обеспечения безопасности. Но по сообщения из Белграда, военнослужащие KFOR сами принимали участие в разгоне сербских манифестаций.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:

«Сегодня KFOR не защищают людей, не защищают демократию, не защищают принципы. Сегодня они защищают узурпаторов от демократии и от простых людей. Но мы должны продолжать сохранять мир»

Местные органы власти на севере Косова оказались под контролем албанцев, поскольку сербы бойкотировали муниципальные выборы.

Бойкот был вызван тем, что косовские власти отказалась от создания Сообщества сербских муниципалитетов — которое было предусмотрено соглашениями между Белградом и Приштиной.