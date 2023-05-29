Конференция по безопасности в Братиславе: главная тема - война в Украине

Euronews

Европейские лидеры намерены выработать прорывные идеи и решения по преодолению проблем, влияющих на безопасность континента.

Председатель Европарламента Роберта Метсола встретилась с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в рамках Международной конференции по безопасности.

В центре внимания форума война в Украине и ее последствия для Европы, поддержка Киева, и перспективы развития глобального диалога.

Глава Европарламента задала направление, которого следует придерживаться.

Роберта Метсола, глава Европарламента: "В прошлом мы году говорили том, что Путин может взять Киев за пять дней. С тех пор прошло более 400 дней. В последние два дня Киев бомбят все больше. Количество ударов увеличивается. Мы обязаны сделать так, чтобы те популисты, которые хотят, чтобы мы говорили о чем-то другом, не достигли своей цели. И это зависит от нас".

Вторжение России в Украину оказало негативное воздействие на мировое сообщество и прежде всего на Европу.

Стремительный рост инфляции, увеличение стоимости жизни, энергетический, экономический и продовольственный кризисы. С этими вызовами сталкивается сейчас Европа.

Европейские лидеры намерены выработать прорывные идеи и решения по преодолению проблем, влияющих на безопасность континента.