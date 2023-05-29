Страны Евросоюза готовятся к жаркому лету

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ЕС к летнему сезону укрепил свой противопожарный воздушный флот. Число самолетов и вертолетов, используемых для борьбы с лесными пожарами, увеличилось с 13-ти до 28

Странам Европейского Союза предстоит пережить непростое лето. Об этом предупреждают эксперты.

"Этот тот год выдался намного более засушливым, чем обычно", — сказал комиссар ЕС по кризисному регулированию Янез Ленарчич, "Засуха в сочетании с ожидаемой жарой, безусловно, является основной причиной лесных пожаров", — добавил политик.

Ленарич объявил, что ЕС к летнему сезону укрепил свой противопожарный воздушный флот.

Число самолетов и вертолетов, используемых для борьбы с лесными пожарами, увеличилось с 13-ти до 28. Теперь в распоряжении европейских пожарных 10 самолетов Canadair, 14 самолетов-амфибий и четыре вертолета.

Техника будет дислоцирована в 10 государствах ЕС. Кроме того, в Греции, Португалии и Франции заблаговременно размещают 400 пожарных готовых к немедленному реагированию.

Еврокомиссар подчеркнул важность Механизма гражданской защиты сообщества, который приходится активировать все чаще и чаще.