На фоне протестов в Индии открыли новое здание парламента

Euronews

Оппозиционные партии бойкотировали церемонию открытия комплекса, в котором будет заседать парламент Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл новое здание парламента страны. Оно заменит комплекс, построенный еще во времена британского колониального господства.

Церемонию бойкотировали оппозиционные партии, представители которых обвинили Моди в "нарушении конституции" и подавлении инакомыслия.

Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что инаугурацию провел премьер-министр Моди, а не президент Драупади Мурму.

Кроме того, рядом с новым зданием парламента прошли акции протеста. Их участники вступили в столкновения с правоохранительными органами.