В Днепре объявлен траур

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Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавшим

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавшим в результате российского ракетного удара по медучреждениям в Днепре. Погибли 2 человека, пострадали более 30, в том числе двое детей. Ещё три человека числятся пропавшими без вести. В городе в субботу объявлен траур.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«В течение дня получаю сообщения о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это чистое зверство: российская баллистическая ракета против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа».

Утром в субботу спасатели объявили, что завершили разбор завалов. По украинским данным, российская ракета «Искандер» в пятницу разрушила здания больницы и расположенной рядом ветеринарной клиники. Взрывом повреждены и стоящие вокруг жилые дома.