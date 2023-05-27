Проправительственный митинг в Белграде

Euronews Сербия

Оппозиция обвиняет власти в насильном сборе госслужащих на манифестацию

В Белграде десятки тысяч людей — а по данным властей страны, и сотни тысяч — собрались на митинг в поддержку правительства и президента Александра Вучича. Манифестация организована властямив ответ на митинги против насилия, которые сперва были аполитичными, но затем появились требования отправить в отставку руководство Сербии.

Стефан Горанович, Euronews Сербия:

Митинг правящей Сербской прогрессивной партии прошёл в центре Белграда в те дни, когда по призыву оппозиции десятки тысяч людей выражали недовольство реакцией правительства на массовые убийства, которые потрясли страну. Партия назвала митинг «Сербия надежды», и приглашение было разослано гражданам президентом Сербии и лидером партии Александром Вучичем. Оппозиция обвиняет партию Вучича в угрозах и давлении на сотрудников госучреждений, чтобы заставить их прийти на митинг. Власти отвергают такие обвинения. Митинги проходят через несколько недель после того, как в результате двух массовых убийств в Сербии погибли 18 человек.