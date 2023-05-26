Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Euronews

На родину вернулись 106 украинцев, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сколько россиян в ответ вернул Москве Киев — не сообщается.

В рамках нового обмена пленными между Москвой и Киевом Украине удалось вернуть на родину 106 военнослужащих — 98 солдат и восемь офицеров, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Все они были захвачены в плен в боях в районе Бахмута. Сколько россиян в ответ вернула Украина — не сообщается.

"О многих из этих 106 человек не было информации — они считались пропавшими без вести. Но мы их нашли. Мы вернули их домой. Каждый на линии фронта должен помнить: чем больше российских военных мы возьмем в плен, тем больше наших людей вернем", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

С российской стороны факт обмена пленными подтвердила омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что его провела ЧВК "Вагнер".

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин также заявил, что вместе с военнопленными вернул в Украину тела американца и турка, погибших в Бахмуте. Он утверждает, что гражданин США был убит в бою, а турок погиб в результате обрушения одного из зданий.

Между тем министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении на белорусской территории российского ядерного оружия. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, перемещение боеголовок уже началось.

Впервые о планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси еще в марте заявил президент России Владимир Путин. Тогда он заявил, что в стране уже находятся ракетный комплекс "Искандер" и десять способных нести ядерные боеголовки самолетов.