В Японии задержан подозреваемый в массовом убийстве

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Среди жертв преступника — двое полицейских

В Японии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёх человек, в том числе двоих полицейских. По данным следствия, он нанёс смертельные ножевые ранения двоим, а потом открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским, которые прибыли на место преступления.

При этом у 31-летнего задержанного были разрешения на несколько видов огнестрельного и пневматического оружия.

Подчёркивается, что в Японии подобное происходит сравнительно редко, из-за чрезвычайно строгого контроля над оружием.