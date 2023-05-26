Грузия: российская мука заместила местную

Euronews

Грузинские фермеры жалуются, что не могут продать зерно. Импортная российская мука стоит в Грузии дешевле, чем местная.

В этом году Миндия Гушикашвили сделал в два раза больше посевов, чем в предыдущем. И не только он: опасаясь возможного дефицита из-за войны в Украине, так же поступили многие другие фермеры в Грузии. Правда, дефицита не случилось. Проблем добавила и возросшая стоимость аренды земли. В итоге цена на пшеницу стала даже ниже, чем себестоимость культуры, жалуются производители.

Грузинские фермеры начнут собирать урожай уже через несколько недель, но их амбары всё еще забиты прошлогодним зерном. На него нет спроса: в прошлом июле власти Грузии ввели годовой запрет на экспорт пшеницы и ячменя, а внутри страны предпочитают более дешевый продукт из-за границы.

Значительную долю грузинского рынка заняла российская пшеница: в России отменены экспортные пошлины на пшеничную муку, и грузинским компаниям выгоднее покупать её, а не перемолотую в Грузии — что добавляет расходов — грузинскую муку. Это усложняет жизнь не только фермерам, но и мельницам, которые остаются без заказов.

"Мельницам стало невыгодно импортировать зерно и конкурировать с более дешевой импортной мукой. Поэтому они прекратили свою деятельность. Это привело к тому, что фермеры больше не могли продавать урожай прошлого года мельницам в этом году", — говорит исполнительный директор грузинской Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.

Представители отрасли пытаются добиться помощи от Министерства сельского хозяйства Грузии. По словам представителей ведомства, они стремятся найти решение проблемы, которое бы помогло фермерам и при этом не подняло цену на хлеб. Между тем до начала сбора нового урожая осталось меньше месяца, но вот куда девать прошлогодний — до сих пор неясно.