Разгон манифестации у штаб-квартиры Total

Euronews
Защитники окружающей среды пытались сорвать заседание акционеров
Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации возле штаб-квартиры энергетической компании Total. Несколько десятков экоактивистов попытались блокировать вход в здание. Когда стражи порядка попытались оттеснить их, завязалась потасовка.
Сообщается, что несмотря на беспорядки, акционеры Total провели заседание. Ранее в Лондоне британские экоактивисты смогли сорвать начало встречи акционеров концерна Shell.
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