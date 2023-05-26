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Франция

Разгон манифестации у штаб-квартиры Total

Total
Total   -  Авторское право  Aurelien Morissard/Copyright {2023} The AP. All rights reserved.
 Euronews

Защитники окружающей среды пытались сорвать заседание акционеров

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации возле штаб-квартиры энергетической компании Total. Несколько десятков экоактивистов попытались блокировать вход в здание. Когда стражи порядка попытались оттеснить их, завязалась потасовка.

Сообщается, что несмотря на беспорядки, акционеры Total провели заседание. Ранее в Лондоне британские экоактивисты смогли сорвать начало встречи акционеров концерна Shell.

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