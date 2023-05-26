Разгон манифестации у штаб-квартиры Total

Euronews

Защитники окружающей среды пытались сорвать заседание акционеров

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации возле штаб-квартиры энергетической компании Total. Несколько десятков экоактивистов попытались блокировать вход в здание. Когда стражи порядка попытались оттеснить их, завязалась потасовка.

Сообщается, что несмотря на беспорядки, акционеры Total провели заседание. Ранее в Лондоне британские экоактивисты смогли сорвать начало встречи акционеров концерна Shell.