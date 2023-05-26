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США

Джо Байден назвал кандидата на пост главы Генштаба США

Президент США Джо Байден (слева) пожимает руку кандидату на пост главы Генштаба Чарльзу Брауну-младшему (справа). Вашингтон, США. 25 мая 2023.
Президент США Джо Байден (слева) пожимает руку кандидату на пост главы Генштаба Чарльзу Брауну-младшему (справа). Вашингтон, США. 25 мая 2023.   -  Авторское право  Susan Walsh/AP Photo
 Euronews

Председателем Объединенного комитета начальников штабов США, вероятно, станет Чарльз Браун-младший. Сейчас он возглавляет штаб американских ВВС. Если он получит должность, то станет вторым афроамериканцем на этом посту за всю историю США.

Марка Милли, вероятно, заменит Чарльз Браун-младший: президент США Джо Байден объявил имя кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов — самого высокопоставленного американского военного.

"Генерал Браун — боец из гордого рода бойцов", — заявил Джо Байден, комментируя свой выбор. Его отец воевал во Вьетнаме, а дед командовал одним из подразделений американской армии во Второй мировой войне. 

Сейчас Чарльз Браун занимает пост главы штаба ВВС США. Он налетал более 3000 часов, 130 из которых — участвуя в боевых действиях.

Теперь кандидатуру Чарльза Брауна-младшего должен поддержать Конгресс. Если он займет эту должность, то станет вторым темнокожим генералом, возглавившим Генштаб, за всю историю США.

Полномочия Марка Милли истекают в сентябре 2023-го.

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