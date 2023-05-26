Джо Байден назвал кандидата на пост главы Генштаба США

Euronews

Председателем Объединенного комитета начальников штабов США, вероятно, станет Чарльз Браун-младший. Сейчас он возглавляет штаб американских ВВС. Если он получит должность, то станет вторым афроамериканцем на этом посту за всю историю США.

Марка Милли, вероятно, заменит Чарльз Браун-младший: президент США Джо Байден объявил имя кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов — самого высокопоставленного американского военного.

"Генерал Браун — боец из гордого рода бойцов", — заявил Джо Байден, комментируя свой выбор. Его отец воевал во Вьетнаме, а дед командовал одним из подразделений американской армии во Второй мировой войне.

Сейчас Чарльз Браун занимает пост главы штаба ВВС США. Он налетал более 3000 часов, 130 из которых — участвуя в боевых действиях.

Теперь кандидатуру Чарльза Брауна-младшего должен поддержать Конгресс. Если он займет эту должность, то станет вторым темнокожим генералом, возглавившим Генштаб, за всю историю США.

Полномочия Марка Милли истекают в сентябре 2023-го.