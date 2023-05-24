Губернатор Флориды Рон Десантис намерен объявить о своем участии в выборах президента США

Рон Десантис, занимающий пост губернатора Флориды, может стать главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии.

Губернатор Флориды Рон Десантис намерен объявить о своем участии в президентской кампании 2024 года в ходе дискуссии в Твиттере с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.

Как пишут американские СМИ, Десантис станет одним из главных конкурентов бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии.

Кроме Трампа свои кандидатуры выдвинули бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, глава штата Арканзас Эйса Хатчинсон и еще пять человек.

Согласно опросам, Дональд Трамп лидирует в списке возможных кандидатов, опережая Десантинса на 38 процентных пунктов. Как показало исследование компании Morning Consult, примерно 58% республиканцев поддержали бы кандидатуру экс-президента США на праймериз.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.