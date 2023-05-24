Наводнение в Италии: фермеры подсчитывают убытки

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Итальянские фермеры подсчитывают убытки - от сильного наводнения больше всего пострадало сельское хозяйство

Клаудио стал фермером более сорока лет назад. Раньше он обрабатывал около 600 гектаров земли, что приносило ему около 2 миллионов евро в год. В результате наводнения он потерял почти все. Мы встретились с ним в его офисе, когда он оценивал ущерб. Помимо прямых потерь ему придется вложить дополнительные средства, чтобы возобновить бизнес.

Клаудио Кароли, фермер: "Только за этот год я потерял 800 тысяч евро дохода. Сюда нужно добавить все убытки, которые мы понесем в ближайшие несколько лет, если захотим снова заняться сельским хозяйством".

Несмотря на помощь правительства, он опасается, что в ближайшем будущем у него не будет достаточно денег, чтобы оплатить долги.

"Мы должны заплатить нашим работникам и поставщикам, это невозможно. Мы должны каким-то образом получить эти средства, если хотим, чтобы наш бизнес выжил. Сейчас я не знаю, как и когда мы сможем получить компенсацию", - говорит Клаудио.

Он провел для нас экскурсию, чтобы показать, как сильно пострадала земля от проливных дождей. Большинство его посевов оказались под водой, и спасти урожай практически невозможно.

Клаудио Кароли: "Здесь высота воды 2,5 метра. В этой части у нас было 20 гектаров томатов, 10 гектаров кукурузы и другие растения. Мы потеряли все".

Самый серьезный ущерб нанесен виноградникам.

"Нужно 3 года, чтобы добраться до стадии производства. Это означает, что ежегодные расходы на обслуживание остаются прежними, но мы не сможем собирать урожай в течение следующих 3 лет", - считает фермер.

Так же, как Клаудио, пострадали многие другие фермеры. На Эмилию-Романью приходится 10% от общего объема производства овощей и фруктов в Италии. Пока уровень воды снизится, пройдет несколько дней, а на то, чтобы отрасль вернулась к привычной работе, потребуются годы.