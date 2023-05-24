Кнессет одобрил бюджет несмотря на протесты

Тысячи израильтян вышли 23 мая на марш протеста против экономической политики правительства Биньямина Нетаньяху

Парламент Израиля принял бюджет на 2023 и 2024 годы, несмотря на массовые протесты.

Во вторник тысячи израильтян прошли маршем по Иерусалиму к зданию кнессета в знак протеста против действий правительства.

В парламенте в это время готовились к голосованию по бюджету и "экономическому плану" премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Протестующие считают, что финансовая программа правительства содержит слишком много уступок ультраортодоксальным союзникам.

"Это не государственный бюджет, а массовое мародерство, - заявили участники протестной акции. - Так можно разрушить экономику Израиля и нанести ущерб будущим поколениям".

Демонстранты обвиняли правящую коалицию в "грабеже".

Если бюджет не удалось принять до 29 мая, парламент был бы автоматически распущен и потребовались бы новые выборы.