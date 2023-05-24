ЕЦБ: 25-летие в разгар борьбы с инфляцией

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Европейский центробанк отмечает 25-летие, правда этот юбилей омрачает высокая инфляция в зоне евро

Европейский центральный банк отмечает свое 25-летие в разгар борьбы с инфляцией и в момент зарождения будущего цифрового евро.

Около 200 гостей, включая ведущих европейских лидеров, присутствовали на праздновании юбилея в знаменитой башне из стали и стекла во Франкфурте.

На церемонии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект европейской цифровой валюты.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Вместе с ЕЦБ мы работаем над цифровой версией евро, которая дополнит наши надежные банкноты и монеты. В ближайшее время Еврокомиссия выдвинет предложение по созданию правовой базы для цифровой валюты Европы".

Главной головной болью ЕЦБ сегодня является его неспособность обуздать инфляцию. В апреле в еврозоне она снова достигла 7%, чему способствовал рост цен на продукты питания, хотя цены на энергоносители значительно снизились.

За последние 25 лет еврозона, управляемая ЕЦБ, расширилась с 11 до 20 членов. Сегодня евро - вторая в мире валюта после доллара, которой пользуются почти 250 миллионов европейцев в 20 странах.