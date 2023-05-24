Бельгия вводит право голоса с 16 лет

Euronews

Бельгийцам разрешили голосовать на выборах в Европарламент с 16 лет - это должно повысить уровень явки

Власти Бельгии снизили минимальный возраст участников голосования на выборах в Европейский парламент до 16 лет. Это четвертая страна в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая приняла такое решение.

Аннелиз Верлинден, министр внутренних дел:"Снижая возрастной ценз, мы посылаем четкий сигнал. Мы хотим услышать и ваши голоса и мнения, чтобы они учитывались".

Таким образом, около 280 000 молодых бельгийцев получат возможность в следующем году сказать свое слово на европейском уровне. Но в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние, желающие проголосовать, должны будут зарегистрироваться заранее.