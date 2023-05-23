Президентские выборы в Турции: граждане, проживающие за границей спешат проголосовать

Euronews

Второй тур президентских выборов состоится в Турции 28 мая. Проживающие за границей турецкие граждане должны определиться с предпочтениями до 24 мая. Но в ряде стран голосование уже завершено.

Граждане Турции, проживающие за границей, спешат принять участие во втором туре президентских выборов.

В одних странах, как, например, в Италии, голосование уже завершено, в других оно продлится до 24 мая. За рубежом избирательные участки организованы в турецких посольствах и консульствах. В самой Турции к избирательным урнам граждане отправятся в воскресенье 28 мая.

По итогам первого тура, прошедшего 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов. Это почти на 5% больше, чем у единого кандидата от "шестипартийной" оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Ранее стало известно, что выбывший из президентской гонки Синан Оган от "Альянса отцов" призвал своих сторонников поддержать Эрдогана. В первом туре Оган заручился поддержкой чуть более 5% проголосовавших избирателей.

Для победы на выборах кандидату во втором туре необходимо набрать простое большинство голосов.