США: несколько штатов согласились сократить использование воды

Euronews

В обмен на федеральное финансирование жители Калифорнии, Невады и Аризоны сократят использование воды. План рассчитан на три года.

Аризона, Невада и Калифорния согласились в обмен на федеральное финансирование сократить использование воды из истощающейся реки Колорадо. План экономии водных ресурсов рассчитан на три года.

Соглашение называют историческим, поскольку местные власти отказывались уступать, даже когда уровень воды достиг критической отметки.

Река, протекающая через Гранд-Каньон, обеспечивает водой 40 миллионов человек на Западе США и севере Мексики и также является ключевым источником воды для фермеров, выращивающих овощи.

Колорадо пересыхает из-за многолетней засухи и нерационального использования воды.