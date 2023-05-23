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Франция

Французские медики почтили память медсестры, погибшей в результате нападения

Реймс, Франция
Реймс, Франция   -  Авторское право  FRANCOIS NASCIMBENI/AFP or licensors
 Euronews

Сотрудница больницы Реймса Карен Мезино, на которую с ножом напал психически больной мужчина, скончалась от полученных ранений

В больницах по всей Франции почтили минутой молчания память Карен Мезино. В понедельник 37-летняя медсестра и ее коллега подверглись нападению психически больного мужчины в университетской больнице Реймса.

В ночь на вторник Карен, мать двоих маленьких детей, скончалась от полученных ножевых ранений. Ее коллега остается в больнице. 59-летний злоумышленник задержан.

Сообщается, что этот мужчина уже совершал акты агрессии с применением холодного оружия.

Министр здравоохранения Франсуа Брон пообещал провести в четверг встречу с представителями профсоюзов и медработниками по вопросу усиления мер безопасности в медучреждениях.

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