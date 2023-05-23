Украинские беженцы пытаются найти жилье

Euronews

Спрос на жильё для лиц, ищущих убежища в Германии, стремительно растёт. Правительство обещает дополнительно 1 млрд евро в фонд помощи бездомным. Дискуссии по проблеме продолжаются.

Элеонора бежала в Германию из Украины в марте прошлого года. С тех пор она жила в Берлине в пяти местах, в одном из них зимой не было отопления. Но постоянного жилья так и не смогла найти, как и многие другие беженцы: в Берлине сейчас жилищный кризис.

"Мне было очень тяжело говорить, что я бездомная. Но потом я поняла, что в Берлине много бездомных, похожих на меня, даже и с работой, со всеми возможностями, но они просто не могут найти квратиру и фактически бездомны", - говорит Элеонора.

Из-за нехватки жилья старый берлинский аэропорт Темпельхоф был превращён в центр приёма беженцев с сотнями домов-контейнеров. Власти столицы говорят, что с учётом инфляции и растущего числа просителей убежища им нужна дополнительная финансовая поддержка. За первые 4 месяца 2023 года число заявлений о предоставлении убежища увеличилось на 78% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Федеральное правительство пообещало дополнительно 1 млрд евро, но некоторые политики говорят, что этого недостаточно.

В Бранденбурге рядом с Берлином планируется построить 3 тыс контенйерных домов уже в этом году. Но Петра Будке, депутат земельного парламента Бренденбурга от партии "Зелёных" жалуется на бюрократические проволочки:

"Нам действительно нужно построить гораздо больше жилья в будущем, и мы должны начать строительство прямо сейчас. Бюрократическая процедура занимает очень, очень много времени, и её можно сократить. Это действительно очень помогло бы".

Кристина Йовановски, Euronews:

"Проблема заключается не только в нехватке материалов и ресурсов. По всей Германии также прошли протесты против планов по увеличению количества мест для проживания. Некоторые из этих демонстраций были организованы крайне правыми политиками, которые выступают против увеличения числа беженцев в своих городах".

Последние несколько недель Элеонора жила у друзей. Но скоро должна будет покинуть и эту квартиру. Она не знает, что будет делать потом и думает вернуться в Украину:

"Я не хочу просто выживать и каждый раз искать квартиру или голодать, - говорит Элеонора. - Я хочу жить полной жизнью, и я предпочитаю прожить короткую жизнь, но более счастливо и со всеми эмоциями".

В ноябре федеральное правительство проведет ещё одно совещание с местными органами власти по работе с лицами, ищущими убежища.