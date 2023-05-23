Визит индийского премьера в Австралию

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Австралия и Индия намерены укреплять дипломатические, экономические и оборонные связи

Премьер-министры Индии и Австралии приняли во вторник участие в торжественном мероприятии в Сиднее в рамках второго официального визита туда Нарендры Моди. Подбадриваемый тысячами индийских мигрантов и австралийских граждан индийского происхождения, Моди поприветствовал собравшихся и высоко оценил сотрудничество между двумя странами.

Цель поездки индийского премьера - укрепление дипломатических, экономических и оборонных связей, что особенно важно в условиях растущей напряженности в отношениях с Китаем. Возросшая напористость Пекина вновь активизировала "четверку" - неформальное объединение Австралии, Японии, Индии и США, которые намерены развивать сотрудничество и диалог по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.