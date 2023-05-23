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Гайана

В Гайане при пожаре в школьном общежитии погибли 19 детей

Здание общежития для девочек, где произошел пожар. Махдия, Гайана. 22 мая 2023 года
Здание общежития для девочек, где произошел пожар. Махдия, Гайана. 22 мая 2023 года   -  Авторское право  AP/Copyright 2023. The AP. All rights reserved
 Euronews

Полиция признает, что не понимает мотивов преступления. Двери в общежитие были заперты, выбраться через окна мешали решетки — дети оказались в огненной ловушке

По предварительной версии причиной пожара в школьном общежитии для девочек в Гайане, унесшего жизни 19 детей, стал поджог. Полиция признает, что не понимает мотивов преступления. Как выяснилось позже, двери здания были заперты, выбраться через окна мешали решетки - дети оказались в огненной ловушке. Пожарным пришлось проделывать отверстия в стенах, чтобы спасти выживших. Более 20 человек были госпитализированы. Президент Гайаны объявил в стране трехдневный национальный траур. 

Как сообщается, в школе в основном обучались дети из общин коренных народов.

Гайана — многонациональная англоязычная страна, где индейцы составляют 11% населения страны, согласно данным Панамериканской организации здравоохранения.

Индо-гайанцы составляют 40% населения, за ними следуют афро-гайанцы (26%) и этнически смешанные (20%).

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