В Гайане при пожаре в школьном общежитии погибли 19 детей

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Полиция признает, что не понимает мотивов преступления. Двери в общежитие были заперты, выбраться через окна мешали решетки — дети оказались в огненной ловушке

По предварительной версии причиной пожара в школьном общежитии для девочек в Гайане, унесшего жизни 19 детей, стал поджог. Полиция признает, что не понимает мотивов преступления. Как выяснилось позже, двери здания были заперты, выбраться через окна мешали решетки - дети оказались в огненной ловушке. Пожарным пришлось проделывать отверстия в стенах, чтобы спасти выживших. Более 20 человек были госпитализированы. Президент Гайаны объявил в стране трехдневный национальный траур.

Как сообщается, в школе в основном обучались дети из общин коренных народов.

Гайана — многонациональная англоязычная страна, где индейцы составляют 11% населения страны, согласно данным Панамериканской организации здравоохранения.

Индо-гайанцы составляют 40% населения, за ними следуют афро-гайанцы (26%) и этнически смешанные (20%).