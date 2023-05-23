Тунисский фильм произвел фурор на Каннском фестивале

Euronews

Документальный фильм тунисского режиссера Каутер Бен Ханья "Четыре дочери", о сбежавших в "Исламское государство" девушках, произвел фурор на первой неделе Каннского фестиваля

В гонке за "Золотой пальмовой ветвью" есть новички, такие как молодой тунисский режиссер Каутер Бен Ханья. Ее фильм "Четыре дочери" произвел фурор на первой неделе Каннского фестиваля.

Уже сейчас режиссер не скрывает своего удовлетворения.

Каутер Бен Ханья, режиссер: "Я была не то чтобы взволнована, но обрадована, когда объявили, что я участвую в официальном конкурсе, и когда я узнала имена других режиссеров - Кена Лоуча, Уэса Андерсона, Вима Вендерса. Это просто безумие, что со мной происходит, и я очень счастлива быть здесь".

Сюжет фильма разворачивается в контексте Жасминовой революции в Тунисе.

В фильме "Четыре дочери" смешиваются вымысел и реальность на фоне событий, произошедших после свержения президента Бен Али в 2011 году.

Каутер Бен Ханья рассказывает историю Ольфы, матери, две дочери которой присоединились к "Исламскому государству".

Каутер Бен Ханья: "Мне показалось интересным, как история Ольфы и ее дочерей, маленькая история, перекликается с большой историей Туниса, как революция повлияла на их жизнь. Ольфа в какой-то момент говорит: "Когда была революция, я тоже хотела сделать свою революцию, развестись с мужем, уехать. Это свобода".

Фильм снимается буквально на наших глазах, соединяя реальные свидетельства и сцены с участием Ольфы и двух ее младших дочерей, воспроизведенные профессиональными актрисами.

В итоге уникальные голоса съемочной группы, состоящей в основном из женщин, слились воедино.

Каутер Бен Ханья:"Когда мы начали снимать или, по крайней мере, готовиться, я хотела выбрать очень женскую команду, и даже мужчины, которые были на съемочной площадке, должны были быть, как говорится, "дружелюбными к женщинам". Ведь я знала, что хочу посвятить всех в интимную исповедь, что-то очень терапевтическое, очень интроспективное и очень женственное об Ольфе, ее дочерях, их историях, а также об актрисах. Очень важно было создать безопасное пространство, где все сопереживают, а не осуждают".

В конкурсе участвует 21 фильм. Его победитель определится в субботу.