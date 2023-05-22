Euronews

Meta получает рекордный в Европе штраф в 1,2 млрд евро

Регулирующие органы ЕС оштрафовали американскую компанию Meta на 1 миллиард 200 миллионов евро. Рекордный по сумме штраф наложен за нарушение европейских правил защиты данных в социальной сети Facebook.

Речь идет о передаче конфиденциальных данных пользователей в США.

В Meta назвали решение неоправданным и ненужным и заявили, что подадут апелляцию.

Это третий штраф, наложенный на Meta с начала года в ЕС, и четвертый за шесть месяцев.

В январе регуляторы Европейского Союза оштрафовали Meta на общую сумму в 390 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности, запретив компании заставлять пользователей в 27 странах блока соглашаться на рекламу, основанную на активности пользователей в сети.