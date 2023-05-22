Почему не сработал итальянский план по предотвращению наводнений?

Меры по предотвращению наводнений и оползней, стоившие Италии миллиарды, были отменены правительством в 2018 году. После трагедии в Эмилии-Романье раздаются призывы к возрождению инициативы.

В регионе на севере Италии, который на этой неделе пострадал от рекордных наводнений, в настоящее время подтверждена гибель по меньшей мере 14 человек.

Те, кто жил в этом районе, испытали настоящий шок, когда увидели знакомые улицы и площади любимых городов внезапно затопленными водой и грязью, а свои дома сильно пострадавшими от экстремального погодного явления, которого никто не ожидал в обычно солнечный месяц май.

Некоторые потеряли дома, машины, домашних животных, свою жизнь: 75-летний Джованни Павани умер, разговаривая по телефону с соседом, который пытался убедить его покинуть дом на первом этаже, в котором он жил всю свою жизнь, и который отказался оставить.

Изменение климата с чередованием периодов засухи и проливных дождей, безусловно, сыграло решающую роль в наводнениях в Эмилии-Романье. Но в основе трагедии также лежит то, как этот регион развивался в последние десятилетия, и то, что Италия стала особо уязвима перед лицом экстремальных погодных явлений.

По данным ISPRA, итальянского института охраны окружающей среды и исследований, 7 миллионов итальянцев живут в районах, которые считаются подверженными риску наводнения.

Эмилия-Романья - один из наиболее уязвимых регионов страны с точки зрения наводнений и оползней, а также это третий регион Италии по количеству заливаемого бетона. Около 9% его территории непроницаемы для воды - больше, чем в среднем по стране (7,1%). В последние годы целые гектары были покрыты бетоном для нового строительства, что сделало регион более уязвимым для наводнений, поскольку земля с трудом поглощает избыток дождевой воды.

Эвакуированные отдыхают в спортзале в Болонье Guido Calamosca/LaPresse via AP

Еще в 2014 году итальянское правительство во главе с Маттео Ренци представило план под названием Italia Sicura — буквально "Безопасная Италия", — который должен был предотвратить подобные трагедии. План выделил 8 млрд евро на проекты, которые защитят страну от риска наводнений, оползней и других экстремальных погодных явлений. Но большая часть этих денег не была потрачена.

Хотя за четыре года после представления плана Ренци был достигнут значительный прогресс, в конечном итоге инициатива была демонтирована правительством Джузеппе Конте в 2018 году, и деньги были перенаправлены.

Текущие проекты по повышению устойчивости итальянской территории к экстремальным погодным явлениям с тех пор были замедлены длительными и сложными бюрократическими процессами, отложены или приостановлены.

Регион Эмилия-Романья запланировал строительство 23 сдерживающих бассейнов в период с 2015 по 2022 год на сумму 190 млн евро, но на прошлой неделе мог рассчитывать только на 12 функционирующих, когда 22 из 23 рек вышли из берегов.

9 бассейнов еще не достроены, а 2 работают лишь частично.

Совсем недавно итальянский План восстановления и устойчивости — часть ответа ЕС на кризис, вызванный пандемией, — предусматривал выделение 2,5 млрд евро к 2026 году на аналогичные проекты.

Но многие в Италии теперь просят восстановить целевую группу Ренци Italia Sicura — так, чтобы уже имеющиеся деньги можно было немедленно потратить на то, чтобы сделать Италию более устойчивой к такой катастрофе, как та, которая обрушилась на Эмилию-Романью.