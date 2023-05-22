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мир

Венгрия выпускает на свободу сотни контрабандистов

Задержание контрабандистов, Венгрия
Задержание контрабандистов, Венгрия   -  Авторское право  АР/Архив
 Euronews

В Вене возмущены решением Будапешта освободить из тюрем иностранцев, осужденных за незаконную перевозку мигрантов

Венгрия освободила сотни заключенных иностранцев, осужденных за незаконный ввоз нелегальных мигрантов из-за пределов ЕС на территорию страны. Этот шаг вызвал официальный протест Австрии, которая ужесточила меры безопасности вдоль общей границы двух государств.

В Будапеште заявили, что эта мера направлена на освобождение мест в тюрьмах, добавив, что контрабандисты должны покинуть Венгрию в течение 72 часов.

Гергей Гуляш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии:"Тюрьмы переполнены. Мы также знаем, что есть случаи, когда заключенные пытаются получить компенсацию от венгерского государства в Страсбурге. Так что, это правильное решение - не использовать деньги венгерских налогоплательщиков на содержание сотен контрабандистов в венгерских тюрьмах".

В Вене заявили, что решение Будапешта противоречит собственной позиции Венгрии в отношении мигрантов. Власти альпийской республики обеспокоены тем, что освобожденные контрабандисты смогут продолжить свою преступную деятельность. 

Венгрия расположена на так называемом Балканском маршруте, которым пользуются беженцы, чтобы попасть в Западную Европу.

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