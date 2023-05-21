Италия: 36 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений

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Угроза наводнений смещается с севера Италии на юг

В итальянской области Эмилия-Романья сохраняется «красный» режим погодной опасности из-за наводнений. Число жителей, вынужденных покинуть свои дома, достигает уже 36 тысяч.

По последним данным, стихия унесла жизни 14 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Десятки населённых пунктов остаются без связи и света.

В субботу в районе Равенны разбился спасательный вертолёт, чей экипаж занимался восстановлением электроснабжения. Двое лётчиков получили серьёзные травмы.

Власти возводят противопаводковые заграждения вокруг наиболее важных объектов инфраструктуры и укрепляют берега рек.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была вынуждена досрочно покинуть саммит «Большой семёрки» в Хиросиме, чтобы вернуться домой и лично принять участие в решении проблем.

При этом опасность наводнения смещается с севера Италии на юг. «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Калабрии, там на всякий случай отменяют массовые мероприятия.