Президент Украины на саммите "Большой семерки"

Владимир Зеленский в субботу прибыл в Японию, где проходит саммит "Большой семёрки". Лидеры G7 в совместном коммюнике призвали Китай оказать давление на РФ, чтобы та "немедленно и безоговорочно" вывела свои войска из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Японии несколько двусторонних встреч с лидерами стран "Большой семерки", в частности с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В заключительный день саммита, который проходит в Хиросиме, он примет участие в сессии, посвященной войне в Украине.

"Мир станет ближе сегодня", - написал Зеленский в Твиттере после прибытия в Японию.

Лидеры стран "большой семерки" в заключительном коммюнике, обнародованном за день до официального завершения саммита в Хиросиме, решительно осудили войну России против Украины, назвав ее "бесчеловечной" и нарушающей международное право и Устав ООН.

При этом лидеры G7 в очередной раз подтвердили свое намерение оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную поддержку, а также призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения военной агрессии и немедленного и безоговорочного вывода войск из Украины.

Президент США Джо Байден сообщил лидерам "семерки", что он одобряет план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами, Бельгией и Данией. Президент Украины назвал это "историческим решением".

В Японию Зеленский прибыл из Саудовской Аравии, где выступил перед лидерами Лиги арабских государств.