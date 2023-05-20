Дипломатические усилия Украины и международная изоляция России

Пока президент Зеленский и другие украинские политики заручаются поддержкой растущего числа стран, Владимир Путин остается в международной изоляции. Проецируя собственную изоляцию на всё общество, российский лидер обвиняет Запад в желании "разделить" россиян.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, саммит в Саудовской Аравии и "Большая семерка" в Японии - всего за одну неделю! На фоне дипломатического блиц-турне украинского лидера всё более становится заметна международная изоляция Кремля.

По мнению экспертов, западные лидеры решили, что Украина выйдет из войны суверенным и сильным государством.

"Зеленского не приглашали бы во все эти места, если бы не считали, что Украина выйдет из войны в хорошей форме, - считает профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен. - Этого бы просто не произошло. Никто не захотел бы быть рядом с лидером, который, по их мнению, потерпит поражение, а страна развалится".

Между тем, президент России Владимир Путин, который нередко общается со своим окружением по видеосвязи, столкнулся с беспрецедентной международной изоляцией и с ордером на арест, который выписал Международный уголовный суд, что омрачает перспективы на поездки даже в страны-союзники РФ. Проецируя собственную изоляцию на всё общество, российский лидер обвиняет Запад в желании "разобщить" россиян.