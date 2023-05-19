Итоги саммита Китай - Центральная Азия

Euronews

В Китае завершился Центрально-Азиатский саммит - Пекин хочет расширить торговлю нефтью и газом со странами региона

Пока саммит "Большой семерки" обсуждает сдерживание растущего влияния Китая, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран Центральной Азии предложил расширить трансграничную торговлю и пообещал выделить странам региона почти 4 милларда долларов помощи.

На двухдневном саммите в китайском Сиане Си также сделал выпад в адрес западных лидеров, сдерживающих экономическое и политическое развитие Пекина.

Си Цзиньпин, председатель КНР: "Мы должны действовать в рамках Глобальной инициативы по безопасности и твердо противостоять внешним попыткам вмешательства во внутренние дела региональных стран или разжигания цветных революций. Мы должны сохранять нулевую терпимость к трем силам - терроризму, сепаратизму и экстремизму, и стремиться к решению проблем безопасности в регионе. Мы должны работать вместе, чтобы в нашем сообществе не было конфликтов и царил прочный мир".

Китай хочет укрепить торговые связи с регионом и обещает построить современные автомагистрали и железнодорожные линии и ускорить строительство трубопроводов для поставок газа.

Пекин также намерен разработать планы сотрудничества со странами Центральной Азии, направленные на сокращение бедности с помощью науки и технологий.

В Центрально-Азиатском саммите приняли участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.