Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств

Euronews

Президент Украины планирует выступить на саммите и встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом

Владимир Зеленский объявил о прибытии в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что украинский президент прибыл в Джидду на французском самолете, который вылетел из Польши.

Владимир Зеленский планирует выступить на саммите и встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

На саммите он обсудит обеспечение энергетической безопасности Украины следующей зимой. Разберет предложенную Киевом «формулу мира», включающую возвращение временно оккупированных территорий, освобождение всех политических заключенных Крыма, всех пленных и незаконно депортированных.

Так же президент Украины намерен затронуть тему защиты мусульманского сообщества Украины в Крыму.

По словам Зеленского, в украинскую делегацию входит лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.