Испания готовится к длинному пожароопасному сезону

Jaime Velázquez

Испанские пожарные начали подготовку к сезону лесных пожаров раньше обычного из-за высоких температур и засухи. Корреспондент Euronews побывал на учениях мадридских пожарных и поговорил с теми, кто будет заниматься ликвидацией пожаров этим летом.

Пожарные бригады Мадрида проводят профилактические работы в лесах, окружающих столицу Испании. Засуха и высокие температуры, зафиксированные этой весной, усугубляют ситуацию в сезон лесных пожаров.

"Наша работа здесь заключается в том, чтобы уменьшить количество легковоспламеняющейся растительности, и таким образом предотвратить быстрое распространение пожаров", - рассказывает пожарный Хосе Мигель Абарка.

Погодные условия вынудили испанских пожарных начать подготовительную кампанию к сезону лесных пожаров раньше. Работы ведутся в том числе с помощью тяжелой техники. Пожарные готовы действовать незамедлительно в случае тревоги.

"То, что мы сделали, - это смешанная система. То есть работники продолжают заниматься профилактической работой, и в то же время рядом всегда пожарная машина, которую можно использовать для тушения огня", - рассказывает Марта Херес де ла Вега, руководитель службы пожарной охраны Мадрида.

Весной в Испании наблюдались условия, типичные для лета. Температура выше 30 градусов, влажность ниже 30% и ветер более 30 км в час - так называемый пожарный треугольник. В этом году уже сгорело более 58 тысяч гектаров леса.

"Уже сейчас есть пожары, которые мы не в состоянии потушить. Мы не можем бороться с 50-метровым пламенем", - сетует Херес де ла Вега.

Корреспондент Euronews побывал на учениях мадридских вертолетных бригад... Поддержка с воздуха очень важна в сезон лесных пожаров.

Хайме Веласкес, Euronews: "Подобные вертолетные бригады готовы к началу работы в считанные минуты. Быстрые и ранние действия необходимы, чтобы предотвратить выход лесного пожара из-под контроля".

Глобальное потепление и природное явление Эль-Ниньо, согласно прогнозам метеорологов, станут причиной температурных рекордов в течение следующих пяти лет.

Борьба с пожарами также подразумевает изменение образа мышления населения...

"Не все понимают, что своим поведением мы сами подвергаем себя риску. Необходимо адаптироваться к изменениям в природе", - напоминает Марта Херес де ла Вега.

На авиабазе звучит сирена. Но на этот раз тревога реальная. Этих специалистов ждет длинный пожароопасный сезон.