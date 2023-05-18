Европейские лидеры прибывают в Хиросиму

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Переговоры начнутся в пятницу и продлятся три дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Жан Мишель прибыли в Хиросиму на саммит «Большой семёрки». Переговоры начнутся в пятницу и продлятся три дня.

В Японии ждут только французского президента Эммануэля Макрона: он прилетит ближе к полуночи по европейскому времени, в Хиросиме будет уже утро.

Нынешний саммит будет посвящён более геополитическим вопросам, чем экономическим. Одна из главных тем — война России против Украины и новые антироссийские санкции. В Брюсселе в эти дни обсуждают уже 11-й пакет запретов и ограничений. Они могут быть направлены и против третьих стран — которые, по мнению Европы, помогают Москве обходить введённые ранее санкции.

Мировые лидеры обсудят и обеспокоенность ядерными угрозами со стороны российского руководства. Представители Японии, которая сейчас председательствует в «семёрке», заявили, что неслучайно выбрали местом проведения саммита именно Хиросиму, пострадавшую от ядерного удара.

Другая важная тема — эскалация в Азии: ракетно-ядерная программа КНДР и обострение ситуации вокруг Тайваня.