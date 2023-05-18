Лидеры «Большой семёрки» прибывают в Хиросиму

Euronews

Украинские СМИ не исключают, что в Японию приедет и Владимир Зеленский

В Хиросиму в Японии прибывают лидеры стран «Большой семёрки». Среди первых — президент США Джо Байден.

Нынешний саммит будет посвящён более геополитическим вопросам, чем экономическим. Одна из главных тем — война России против Украины.

При этом украинские СМИ не исключают, что на саммит может лично приехать президент Владимир Зеленский. Японские официальные лица ранее заявили, что украинский лидер примет участие в обсуждениях, но пока неизвестно, в каком формате.

Мировые лидеры в этой связи выражают большую обеспокоенность ядерными угрозами со стороны российского руководства. Представители Японии, которая сейчас председательствует в «семёрке», заявили, что именно поэтому — неслучайно — выбрали местом проведения дискуссий именно Хиросиму, пострадавшую от ядерного удара.

Другая важная тема — эскалация в Азии: ракетно-ядерная программа КНДР и обострение ситуации вокруг Тайваня.