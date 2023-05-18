Башар Асад примет участие в саммите Лиги арабских государств

В Джидде 19 мая открывается саммит лидеров стран-участниц Лиги арабских государств. Впервые с 2011 года в нем примет участие сирийский президент Башар Асад.

Министр иностранных дел Сирии принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Лиги арабских государств в Джидде. Оно состоялось в преддверии саммита организации, который пройдет в пятницу. После более чем десятилетнего перерыва его участником станет президент Сирии Башар Асад - по приглашению короля Саудовской Аравии.

Членство Дамаска в Лиге арабских государств приостановили в 2011 году в связи с жестоким подавлением продемократических протестов, которое привело к гражданской войне, но неделю назад представители стран-участниц ЛАГ приняли решение вернуть Сирию за стол переговоров.

Саудовская Аравия и ОАЭ намерены оказать помощь Дамаску в восстановлении экономики и урегулировании проблемы возвращения беженцев.

Сообщается, что в ноябре Асад отправится в ОАЭ на климатическую конференцию ООН, которая пройдет в Дубае.