Саммит «Большой семёрки» в Хиросиме

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Участники встречи обсудят глобальные ядерные угрозы

В Хиросиме, через 79 лет после атомной бомбардировки города, собираются лидеры ведущих экономик мира, чтобы обсудить, среди прочего, новую угрозу ядерной войны.

Сейчас в «Большой семёрке» председательствует Япония, и именно правительство Фумио Кисиды решило организовать саммит в городе, который стал первой в истории военной целью атомного удара.

Нориюки Шиката, пресс-секретарь премьер-министра Японии:

«Хиросима — самое подходящее место для выражения нашей приверженности миру, содействию ядерному разоружению и предотвращению нераспространения ядерного оружия».

Япония остаётся единственной страной «семёрки», которая не отправляла Украине летальное оружие. Тем не менее, Токио отправляет помощь, и ранее премьер-министр Кисида обещал дополнительный пакет в размере пяти миллиардов евро.

В марте Кисида лично совершил необъявленную заранее поездку в Киев.

Нориюки Шиката, пресс-секретарь премьер-министра Японии:

«Премьер-министр Кисида уважает мужество и настойчивость украинского народа. Мужественное руководство президента Зеленского, вставшее на защиту своей родины и демократии».

Саммит начинается вскоре после того, как Европейская комиссия объявила об 11-м пакете санкций против России и после блиц-тура президента Украины Владимира Зеленского по Европе с призывами к новым поставкам оружия.

В то же время в России заявляют о новых испытаниях и об успешном боевом применении гиперзвуковых ракет.

Нориюки Шиката, пресс-секретарь премьер-министра Японии:

«В Хиросиме состоится очень важное мероприятие, которое продемонстрирует твёрдую решимость G7 категорически осуждать военную агрессию, любую угрозу применения ядерного оружия, а также попытки нанести ущерб международному порядку».

Обсудят участники саммита и очаги «ядерной» напряжённости в Азии: среди них — активизация ракетных испытаний в Северной Корее.

Кроме того, в Японии и на Западе высказывают большие опасения по поводу того, что КНР может попытаться силой захватить Тайвань.