Наводнения на юге Европы

Euronews

В Италии есть погибшие

В Италии по меньшей мере три человека стали жертвами сильных наводнений. Ещё трое числятся пропавшими без вести. В Эмилии-Романье после проливных дождей вышли из берегов несколько рек. Город Чезена на некоторое время был затоплен почти полностью.

Энцо Латтука, мэр города Чезена:

«Мы не исключаем того, что река вновь выйдет из берегов, как это уже происходило. Мы повторяем наш призыв к горожанам держаться подальше от берегов, ни в коем случае не спускаться в подвалы или подземные помещения. Тем, кто живёт рядом с рекой, необходимо по возможности не спускаться и на нижний этаж».

В северных районах Италии сохраняется «красный» режим погодной опасности. В Эмилии-Романье и Тоскане эвакуированы около 6 тысяч человек.

Сильные ливни обрушились на всю северную Адриатику, затронув также Хорватию и Боснию и Герцеговину.

На западе Боснии несколько городов и посёлков затоплены, пришлось срочно эвакуировать жителей сотен домов. Самая сложная ситуация — в районе города Бихач на северо-западе страны. Туда доставляют мешки с песком, необходимые для укрепления набережных и дорог.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких районах республики, как и соседней Хорватии. Там на помощь приходят военнослужащие, которые активно возводят временные дамбы и укрепления.