"Привлечь Россию к ответственности": саммит Совета Европы в Рейкьявике

В столице Исландии Рейкьявике проходит двухдневный саммит лидеров стран-участниц Совета Европы, ведущей на континенте организации в сфере прав человека. На сессии открытия саммита во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что успех украинской формулы мира гарантирует дипломатия.

Главной темой двухдневной встречи в Рейкьявике лидеров европейских стран стала война в Украине и привлечение России к ответственности за развязанную агрессию.

Совет Европы, состоящий из 46 демократических государств, крупнейшая на континенте политическая организация. Это ее первый саммит за последние 18 лет.

Россия была членом Совета Европы с 1996 года, но в марте 2022-го была исключена из его состава после вторжения в Украину.

На сессии открытия саммита по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы - европейцы, поэтому мы свободны. Мы - европейцы, поэтому мы ценим мир. Мы - европейцы, поэтому выкладываемся на 100%, когда речь идет о защите нашего образа жизни. Пусть это навсегда останется правилом нашего континента", - сказал украинский президент.

В то время как почти все европейские страны оказывают военную помощь Киеву или принимают беженцев из Украины, Совет Европы предоставляет юридическую поддержку.

Речь идет о создании реестра для регистрации и документального оформления доказательств и претензий в плане ущерба, нанесенного Россией Украине. Такой реестр - важная часть международных инициатив по созданию механизма компенсаций за российские преступления в Украине.

"Основной темой станет ответственность России за агрессию против Украины. Я очень рада, что у нас будет реестр, который так важен для осуществления правосудия. Правосудие - одно из условий справедливого мира", - сказала в своей речи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В среду, заключительный день саммита, лидеры европейских стран намерены обсудить контуры системы компенсаций. Совет Европы возьмет на себя ведущую роль в создании реестра для регистрации ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии.